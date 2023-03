Rimini-Pontedera 1-1, i granata si fanno raggiungere

Rimini, 11 marzo 2023 – Un Pontedera sprecone torna da Rimini con un pareggio (1-1) che in classifica lo lascia al sesto posto insieme a Siena e Gubbio. I granata possono rammaricarsi per non aver saputo incrementare il vantaggio di Nicastro, arrivato in avvio di gara grazie ad un colpo di testa su cross di Perretta, fallendo almeno tre palle gol (clamorosa quella ancora di Nicastro al 17' della ripresa) ma allo stesso tempo possono tirare un sospiro di sollievo per non essere capitolati una seconda volta dopo il pari di Vano (inzuccata vincente su angolo di Gabbianelli) nell'arrembante finale dei padroni di casa.

Seppur in palese affanno nel quarto d'ora conclusivo, la sconfitta sarebbe stata una punizione troppo severa per gli uomini di Canzi, che martedì alle 18 al Mannucci ricevono la capolista Reggiana.



RIMINI 1

PONTEDERA 1

RIMINI (4-3-2-1): Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Allievi, Haveri (13’ st Piscitella); Tonelli, Pasa (22’ st Sandri), Delcarro (13’ st Rosso); Gabbianelli (33’ st Tanasa), Biondi; Mencagli (13’ st Vano). A disp: Galeotti, Lazzarini, Regini, Tofanari, Rossetti, Serpe. All. Gaburro

PONTEDERA (3-4-2-1): Siano; Marcandalli, Martinelli, Espeche; Somma (25’ st Bonfanti), Benedetti, Izzillo (25’ st Shiba), Perretta; Peli (30’ st Mutton), Cioffi (30’ st Ianesi); Nicastro. A disp: Stancampiano, Vivoli, Goncalves, Sosa, Di Bella, De Ioannon. All. Canzi

Arbitro: Angelucci di Foligno

Marcatori: 14’ pt Nicastro (P); 29’ st Vano (R)

Note: ammoniti Espeche, Bonfanti, Vano; angoli 11 a 6

s.l.