Mountain Bike: seconda prova per la Challenge Casa Bonello

San Miniato,15 ottobre 2021 - Dopo il grande successo della prima prova (250 i partecipanti) svoltasi sabato scorso, torna per i giovanissimi del pedale (7-12 anni) che si cimentano nel mountain bike, una delle manifestazioni più attese, la "Challenge Casa Bonello" giunta all’ottava edizione ed organizzata dalla Ciclistica San Miniato-S.Croce. La seconda prova con 239 iscritti, si svolgerà presso il ciclodromo di Casa Bonello domani sabato 16 ottobre. La rassegna inizierà alle ore 15 con le batterie di qualifica ed i recuperi, quindi a seguire i quarti, le semifinali e le finali delle varie categorie. Due i percorsi previsti, quello più lungo e impegnativo per G4-G5 e G6, l’altro per le tre categorie G1-G2 e G3. Le gare del fuoristrada, prevedono una speciale classifica a punti in base ai piazzamenti ottenuti, e l’ultima delle tre prove è in programma per sabato 23 ottobre.

Antonio Mannori