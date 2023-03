Mastrangelo andrà in Superlega Accordo raggiunto con Taranto

SANTA CROCE

Vincenzo Mastrangelo allenerà nella prossima stagione a Taranto in Superlega. La notizia è piombata sull’ambente dei "Lupi" (vertici societari esclusi), domenica scorsa a poche ore dal confronto con i lucani del Lagonegro, superati per 3-0. A darne notizia, quasi sicuramente per prima, è stata la Gazzetta dello Sport e, a ruota, dai principali organi sportivi. Al PalaParenti sono circolati i primi commenti, poi la partita con Lagonegro è scivolata via, con la sicura affermazione della Kemas. Mastrangelo ha guidato la squadra con l’attenzione di sempre. "Il CdA biancorosso sapeva tutto da venerdì – ha detto Mastrangelo a fine partita – ho subito informato la dirigenza. Per me, pugliese di Gioia del Colle, è un’occasione troppo importante quella di allenare una squadra vicino casa per giunta nella massima serie. Ho agito con la massima correttezza. Non ho ancora firmato, ma l’accordo è stato raggiunto". Una clausula, insita nel contratto biennale del tecnico, permetterebbe a questi di liberarsi. Mastrangelo concluderà quindi la stagione a Santa Croce, con la disputa delle ultime due gare della stagione regolare ed il prologo dei playoff.

Marco Lepri