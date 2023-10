LE PAGELLE. Stancampiano ancora decisivo. Angori autorevole

STANCAMPIANO 7. Decisivo in almeno due-tre occasioni. E dove non può arrivare lo salva il palo.

CALVANI 6,5 Deve uscire per le conseguenze di uno scontro di gioco dopo una gara decisamente positiva.

PRETATO 6. Entra nel quarto d’ora finale e tiene la difesa compatta.

ESPECHE 6,5. In partite come questa la sua esperienza è di grandissimo aiuto. Come il salvataggio nel primo tempo.

GUIDI 6,5. Ormai una certezza e una pedina preziosa da muovere durante la gara in caso di necessità.

PERRETTA 6,5. Conferma la solida utilità delle sue prestazioni come esterno a destra.

IGNACCHITI 6,5. E’ sua, dopo 22’, la prima conclusione del Pontedera. Fa buon filtro a centrocampo. (DELPUPO sv).

CATANESE 6,5. Dopo la doppietta col Rimini stavolta resta a secco, ma sa sacrificarsi per la causa. (PROVENZANO s.v.).

ANGORI 6,5. Ormai è padrone della corsia di sinistra. E con sempre maggiore autorevolezza.

BENEDETTI 6,5. Non era la partita migliore per mettere in mostra le sue qualità balistiche. Comunque è efficace.

MARTINELLI 6. Entra a metà ripresa dopo 4 gare di assenza e aiuta i compagni nel mantenere lo 0-0.

IANESI 6,5. Sempre in movimento, nel finale si crea la palla per una clamorosa vittoria.

NICASTRO 6,5. Anche per lui partita praticamente di sacrificio.

All. CANZI 6,5. Un ottimo punto, strappato con sofferenza. Nessuno era uscito indenne dal Vanni Sanna, lui sì.

s.l.