La carica dei 1000 a Ponte a Egola

Grande successo come volevano le previsioni per "Pasqualando" la due giorni ciclistica svoltasi sul circuito di Ponte a Egola con 10 gare e circa 1000 partecipanti dai giovanissimi ai dilettanti. E’ stato un intenso e faticoso lavoro organizzativo premiato dalla riuscita della rassegna, quello garantito dalla Ciclistica S.Miniato-S.Croce e dall’Uc S.Croce. Nella gara dilettanti éliteunder 23 ha prevalso con un colpo di mano nel finale Francesco Di Felice (Maltinti Banca Cambiano) che ha conservato pochissimi metri sul traguardo nei confronti del pratese Cataldo, quindi il colombiano Gomez, Chiarucci e Magli, quest’ultimo primo nel 2022. Tra gli juniores grande volata del pistoiese Andrea Stefanelli (Pol. Monsummanese) che ha preceduto Failli, Lorello, Scarso, Cavallaro, e il resto del gruppo che si è presentato sul rettilineo di via del Cuoio. Successo assoluto per Milena Del Sarto (Vaiano) nella gara donne Open, che è valso anche il titolo toscano élite; quello delle U23 alla lituana Rasa Rumsaite, compagna di squadra della Del Sarto, quello per le junior a Emma Meucci del Team Zhiraf. Bis invece per il campione toscano Gerolamo Manuele Migheli (Velo Club Empoli) che ha regolato tutto il gruppo nella veloce gara allievi con una volata straordinaria per forza e tempismo.

Dietro all’empolese sono finiti D’Antoni, Ballerini, Pascarella, Sgherri. Nella gara delle allieve ha vinto Chantal Cuaz (Cicli Fiorin) su Acuti, Veneri, Maddalena Simeoni della S.Miniato-S.Croce) e Bani. Vittoria assoluta del polacco Aleksander Kolarski (Sancascianese) su Luci nella prova degli esordienti. A 7“ sono finiti Arduini, Gagliano, Pascarella. Il migliore esordiente del 1° anno invece al bis stagionale, Mattia Gastasini (Uc Empolese) su Mori, Scappini, Ferrante, Ambrosio. Infine tra le donne esordienti ha prevalso Isabel Di Sciuva (Cicli Fiorin) nella gara del primo anno anticipando la livornese Elena Geppi e la Carretta, mentre nel secondo anno si è imposta la brillante Anna Bonassi (Mezzano) sulla Bordin e la Ferrari.

Antonio Mannori