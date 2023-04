Granata, ultimo round... con la calcolatrice

A Pontedera sono tutti con la calcolatrice in mano. Il largo successo (4-0) sul campo della Fermana e una sola gara da disputare (in casa col Gubbio, domenica prossima) consentono infatti di lanciarsi in qualche proiezione più precisa sul piazzamento finale che potrà occupare la squadra di Canzi nell’area dei play off. Un piazzamento che nella migliore delle ipotesi sarà il quinto posto e nella peggiore il settimo, ma in ogni caso con almeno la prima gara degli spareggi per la Serie B (al via il 30 aprile) da disputare in casa. Vediamo dunque le possibili combinazioni, ricordando che nel segmento di classifica che interessa il Pontedera, la situazione è questa: Carrarese 4a con 62 punti, Gubbio 5° con 60 punti, Pontedera 6° con 59 punti, Ancona 7° con 58 punti (chiudono la zona play off Siena e Lucchese a quota 48 e Rimini a 46).

Quarto posto. In realtà per i granata questa posizione non è più raggiungibile. Perché anche se il Pontedera batte il Gubbio e la Carrarese perde a Pesaro, contro una squadra in cerca del miglior piazzamento nei play out, ed entrambe finiscono quarte a quota 62, il piazzamento migliore va alla squadra di Dal Canto, che ha i migliori scontri diretti: due vittorie (per 1-0 entrambe).

Quinto posto. Il Pontedera lo ottiene solo se batte il Gubbio, non importa con quale risultato. In questo modo sorpassa la squadra dell’ex Braglia, attualmente quinta, e tiene comunque dietro l’Ancona. Per i motivi di cui sopra, resta quinto anche se aggancia la Carrarese. Il quinto posto dà il diritto a disputare in casa entrambe le gare di play off dei primi due turni (la prima sfida contro la decima classificata).

Sesto posto. E’ quello attualmente occupato. Gli uomini di Canzi lo conservano se non battono il Gubbio ma se contemporaneamente l’Ancona, che è un punto dietro ed è impegnata sul terreno della Recanatese, 11a ma a -2 dal decimo posto (del Rimini), fa lo stesso risultato (ossia pareggio-pareggio o sconfitta-sconfitta) o peggio (ossia pareggio-sconfitta). In questo caso la prima partita si disputa in casa contro la nona classificata. Settimo posto. Sarebbe il piazzamento peggiore nella casistica dei risultati possibili (ma è ovvio che, in termini assoluti, resterebbe sempre un risultato straordinario per il Pontedera). Si concretizza nel caso in cui i granata pareggiano o perdono col Gubbio e l’Ancona vince superandoli, oppure se perdono col Gubbio e l’Ancona pareggia agganciandoli ma soffiandogli l’attuale sesta posizione per via degli scontri diretti migliori (un pari e una vittoria). Anche in questa situazione tuttavia la prima partita è in casa, ma contro l’ottava classificata.

Intanto per la sfida di domenica contro il Gubbio (alle 14,30) la tifoseria sta già pensando a qualche iniziativa per colorare il Mannucci di granata e spingere la squadra più in alto possibile.

Stefano Lemmi