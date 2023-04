Dal ripescaggio al sogno playoff Santacroce Cuoiopelli, che impresa

Lo scorso anno il ripescaggio dalla Terza Categoria dopo la finale play off persa. Un anno dopo il Santacroce Cuoiopelli ci riprova. Ma lo fa in Seconda Categoria. Ancora play off, questa volta per tentare la conquista della promozione in Prima. La matricola terribile, sotto la guida di Sandro Guidi (vice Paolo Raffaelli e Alessio Orlandi, preparatore dei portieri Daniele Fogli), è partita piano. Ma con il passare delle giornate ha preso coscienza della propria forza. Così è iniziata la scalata verso i play off. Oggi, alle 16, la semifinale, che il Santacroce Cuoiopelli giocherà in trasferta, sul campo del Sambuca Casini, solo per la differenza reti. Le due squadre, infatti, si sono classificate al terzo posto con 47 punti. Una squadra giovanissima, con l’eccezione del veterano Paolo Susini, che a 47 anni ha contribuito e non poco a raggiungere questi risultati della società nata nel 2019 e in appena appena quattro anni, e nonostante la pandemia, ha costruito un solido settore giovanile. Questi i protagonisti della stagione del Santacroce Cuoiopelli, straordinaria comunque andrà a finire: portiere Kevin Orlandini, difensori Daniele Lucchesi, Mirko Mancini, Matteo Mandorlini, Federico Perna, Stefano Pucciarini, Emanuele Respino, Umberto Susini, centrocampisti Lorenzo Bartoli, Marco Benedetti, Alessandro Biagioni, Gregorio Furiesi, Amedeo Marianelli, Federico Mazzeo, Vito Scannapieco, attaccanti Xhoys Kapidani, Renato Meta, Paolo Susini. Presidente Andrea Giannoni, vicepresidente Massimo Susini, dirigenti Paolo benedetti, Marco Mandorlini e Enrico Giuntoli,. Direttori sportivi Ademaro Sardelli e Maurizio Chesi.