"Viabilità efficiente. Formazione, ricerca e Tavolo dei popoli"

1 "Il futuro di Santa Croce poggia le sue basi nel presente. Una cittadina moderna capace di attirare nuovi investimenti deve fondarsi su alcuni punti fermi: una viabilità efficiente e integrata che la collochi al centro dell’economia della moda, un’attività di orientamento post-diploma per la formazione di addetti altamente specializzati, un potenziamento delle attività di ricerca scientifica per la sostenibilità ambientale a tutela del tessuto produttivo e la realizzazione di un polo museale per la conservazione della memoria storico-scientifica dell’arte della concia".

2 "Gli staffolesi chiedono da molti anni il rifacimento della loro Piazza principale e credo che sia giunta l’ora di rispondere con i fatti a questa richiesta. Altre importanti questioni sono la realizzazione di un centro di aggregazione per gli anziani e il mantenimento degli ambulatori medici che ritengo siano un servizio essenziale da garantire. Mi sento inoltre di aggiungere che, visti gli ultimi eventi, sia necessario l’incremento della vigilanza per garantire maggiore sicurezza".

3 "La nostra posizione sull’immigrazione si basa sull’integrazione, sul rispetto e sulla condivisione delle regole. Per la creazione di un unico tessuto sociale nella nostra comunità, abbiamo pensato all’istituzione del ’Tavolo dei Popoli’, un nuovo strumento di condivisione e consulta permanente tra l’amministrazione e le varie comunità straniere".

4 "Io credo che prima di fare qualsiasi valutazione su come trasformare il centro storico, si debba intervenire sulla questione del degrado e della sicurezza che ad oggi lo rendono poco attraente a qualsiasi investimento. Dopo questo primo intervento, che sicuramente non sarà di semplice attuazione, si può pensare di coinvolgere le aziende conciarie nell’utilizzo dei fondi sfitti come showroom di rappresentanza. Sono d’altronde convinto che alla sempre maggiore presenza dei brand nella proprietà delle aziende, debba anche corrispondere una loro crescente responsabilità sociale sul territorio".

5 "La vicenda Keu ha danneggiato l’immagine di Santa Croce in modo evidente ed il voto dovrà rappresentare la discontinuità tra passato e futuro. Il mio compito sarà quello di ricostruire e tutelare l’immagine di Santa Croce nelle sedi istituzionali, attraverso un rapporto trasparente con l’imprenditoria conciaria".