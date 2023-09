CASCIANA TERME

In scena parole e musica per raccontare “Come dal nichilismo cosmico passammo alla torta Sacher“. Sabato 30 settembre alle 21.30, al teatro Verdi Giuseppe a Casciana Terme, nell’ambito della rassegna Utopia del Buongusto, Guascone Teatro presenta lo spettacolo Urge, di e con Andrea Kaemmerle, accompagnato da Francesco Bottai alla voce e chitarra e da Emiliano Benassai alla tastiera e fisarmonica. "Verba volant e questo è incantevole, le parole volano altrove, come polline, come schegge di un albero abbattuto – spiega Kaemmerle – Verba Volant è la salvezza perché per insegnare una canzone ad un bambino non serve altro che il tempo. Verba volant, scripta manent è una maledizione, un insulto, è il permesso tacito di tradire quanto non immortalato dalla scrittura. Pericolosa epoca quella dove dare la propria parola rimanda al far west di Sergio Leone, epoca dove i bambini hanno già 10 password segrete prima di avere dato un bacio. Urge ripartire dall’ebrezza delle grandi parole al vento, assaporarne il profumo e farsi coccolare l’anima e l’immaginazione". Ingresso 8 euro. Alle 20 cena al ristorante Il Garibaldi innamorato. Prenotazioni 3280625881, 3203667354.