"Uniti da lingue e gemellaggi. Ed educano gli studenti"

SANTA MARIA A MONTE

L’Istituto coprensivo Carducci di Santa Maria a Monte verso l’Europa. "Studiare una lingua e la cultura di una nazione ha come obiettivo l’unione tra le persone rendendo gli studenti aperti alla diversità – queste le parole del dirigente del Carducci, professor Alessandro Imperatrice – Ogni persona ha il suo ruolo in un contesto europeo di collaborazione interdisciplinare attraverso viaggi reali e virtuali che si integrano con esperienze didattiche in presenza e a distanza". L’Istituto comprensivo Giosuè Carducci di Santa Maria a Monte vanta una tradizione innovativa più che ventennale in particolar modo per l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere, soprattutto l’inglese, avviata dalla professoressa Maria Letizia Marconi con Progetto Lingue 2000. "Il Carducci – spiega ancora Imperatrice – ha in attivo una serie di progetti destinati a potenziare le conoscenze della lingua inglese già a partire dalla scuola Primaria con Cambridge English Starters per gli alunni delle classi quinte che potranno conseguire la certificazione linguistica". Si passa poi al progetto Cambridge English A2 Key for Schools (Ket), un corso con un lettore madrelingua finalizzato al conseguimento della certificazione internazionale Esol Examination dell’Università di Cambridge. Referente di questi progetti è la professoressa Sheila Sciannella, insieme alle docenti di lingua inglese Greta Tizian, Ilaria Volpini, Elena Nelli e Eleonora La Sala Eleonora. Anche per le seconde lingue comunitarie sono previste alcune iniziative con le docenti Eva Elena Degli Innocenti e Donatella Panzera. Il Comune di Santa Maria a Monte, infatti, è gemellato con il paese spagnolo Tardajos e Rabè de Las Calzadas (Burgos) e quello francese Fontvieille con attività a distanza ed è prevista una visita delle classi seconde all’Institut Français e Biblioteca Mediatica di Firenze. Il Carducci ha pronto anche il progetto per aderire ad Erasmus plus.