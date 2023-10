Una visita guidata in centro

Quasi 60 persone hanno partecipato, sabato scorso, al trekking fluviale che ha portato i partecipanti a scoprire ancor più da vicino lo stretto legame che esiste tra Pontedera e l’acqua. Un giro guidato, partito dalla Bellaria, che ha portato il gruppo lungo i sentieri arginali fino allo Scolmatore, aperto per l’occasione e al Parco dei Salici, per effettuare un giro sul battello Andrea da Pontedera. Sabato prossimo, 7 ottobre, arriva un nuovo evento in programma, con la possibilità di partecipare in mattinata a una visita guidata nel centro di Pontedera alla scoperta dell’arte urbana. La base di partenza della giornata ( qui il link per la prenotazione https:forms.gle, con l’iscrizione che è gratuita) sarà l’atrio del Comune.