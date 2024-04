Teatro Ritorno al musical per fare solidarietà

PONTEDERA

"Ritorno al musical" è l’evento che arriva al Teatro Era che vedrà protagonista sul palcoscenico la compagnia Bohemians Arte e Musical, che torna in scena nel 2024 con questo spettacolo. Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto in beneficenza per promuovere e sensibilizzare l’importante attività della mensa solidale della Misericordia di Pontedera. L’evento diventa anche il memorial per Renato Marzini e Samuele Mannucci di Pontedera ed è organizzato dal Rotary Pontedera. Il biglietto di ingresso di 20 euro. Un doppio appuntamento in agenda per il musical: sabato 4 maggio alle 21 e domenica 5 maggio alle 16.30. Lo spettacolo mette in scena lo spaccato di una comunità che vive ai margini e che riesce a sopravvivere solo grazie al volontariato ed alla generosità di alcune strutture in grado di garantire un pasto a chi non ha più un tetto sopra la testa.

"Purtroppo è una condizione in cui può trovarsi chiunque e da un momento all’altro senza capirne il motivo - si legge in una nota dello spettacolo - Spieremo da vicino il trascorso di tre ragazzi in difficoltà che sognano una vita diversa da quella che stanno trascorrendo e che pian piano trovano la forza di guardare in faccia la realtà promettendosi di riuscire a cambiarla". I musical che saranno portati sul palco sono grandi cult; da Notre Dame a Chicago, da The Greatest Showman a Moulin Rouge, fino a Tosca Il musical è diretto da Alessio Mattolini con le coreografie di Silvia Pepoli. È possibile acquistare i biglietti cliccando su www.ciaotickets.com/it/biglietti/ritorno-al-musical-pontedera, oppure contattando su Whatsapp o per telefono il numero 333-9743874. Da un’idea di Niccolò Falaschi, fondatore de "La Prossemica" nel 2009, ne dicembre 2011 nasce la compagnia teatrale e musicale di Pontedera, Bohemians. La storia del progetto artistico dei Bohemians riavvolge il nastro al 2009, quando dopo una stagione di concerti e rappresentazioni di cabaret, l’associazione La Prossemica, decide di portare a teatro un musical in memoria di due amici scomparsi nel 2002 in un incidente di pesca, Renato Marzini e Samuele Mannucci.