Teatro Odori e umanità dei porti mediterranei

CASCIANA TERME

Un omaggio ai reietti e ai relitti. Sabato 4 maggio, alle ore 21, al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme, precisamente in viale Regina Margherita 11, avrà luogo il debutto dello spettacolo teatrale Marinati - L’odore di Casa. Scritto da Andrea Kaemmerle e interpretato da Fabrizio Liberati, Marco Fiorentini e lo stesso Kaemmerle.

"La nuova stagione di spettacoli d’eccezione al Teatro Verdi di Casciana Terme – ha spiegato il direttore artistico, Kaemmerle – è sempre più varia e sempre più umana, con artisti d’ogni specie da ogni angolo del mondo. Mai come in questo momento di urlatori catodici e odiatori dalla tastiera facile mi pare che stare fisicamente insieme in uno spazio di cultura ed ironia sia necessario e forse obbligatorio. Dunque prestatemi i vostri polpastrelli di pollice ed indice e mettetevi a sfogliare con dedizione e tenerezza le pagine di questo libercolo. Vi troverete ottima prosa, danza, concerti e financo opere liriche, incontri, degustazioni, laboratori e chissà cos’altro ancora".

Lo spettacolo offrirà dunque un’immersione nella grande letteratura di mare, da Conrad, Poe e Melville fino a Mutis e, soprattutto, a Jean Claude Izzo. “Marinati - L’odore di Casa“ porterà in scena il mondo affascinante e peculiare delle balere, dei bordelli e delle viuzze nascoste nei porti del Mediterraneo. Vizi e umanità verranno rappresentati con una generosa dose di magnanimità, focalizzandosi sul contrasto e sulla fusione tra le abbondanze della vita dei marinai e quelle del mondo del turismo. La scena è semplice quanto affascinante, svolgendosi sul ponte di un vecchio brigantino, il Deli kurt, ancorato accanto a una gigantesca nave da crociera dove vivono tre marinai dimenticati dal mondo, uomini di mezza età che, se lasciassero la nave, perderebbero ogni diritto di assistenza e pensione. La loro esistenza verrà segnata dalla paura di apparire patetici e deboli, e cercheranno di mascherare questa fragilità con un improbabile bullismo adolescenziale. Ingresso: 12 euro intero, 10 euro ridotto. Su prenotazione: tagliere di Marsiglia 10.