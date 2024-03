Sportello antiviolenza al distretto dell’Asl. L’idea di Comune e Frida

SANTA MARIA A MONTE

Uno Sportello antiviolenza al Polo sanitario di via San Michele. Verrà inaugurato l’8 marzo, il giorno della Festa della donna, alle 17, e sarà gestito dall’associazione Frida–Donne che sostengono le donne. Sarà aperto da aprile tutti i giovedì dalle 9 alle 11. "Abbiamo ritenuto una priorità – sostiene la sindaca Manuela Del Grande – l’attivazione di uno sportello antiviolenza nel nostro Comune rendendo capillare e accessibile questo essenziale servizio di ascolto, accoglienza e uscita da situazioni drammatiche, soprattutto, in questo momento, dove si assiste ad un aumento di richieste di aiuto e al moltiplicarsi dei casi di violenza sulle donne. Offrirà colloqui di accoglienza e sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, consulenza e assistenza legale in ambito civile, penale, minorile e consulenza psicologica. Sarà sempre attiva una linea telefonica di ascolto". "Attraverso questo sportello, che vedrà la presenza di operatrici – conclude la sindaca di Santa Maria a Monte – possiamo offrire un servizio più vicino alle donne. I colloqui avverranno in piena riservatezza e in uno spazio, il Polo sanitario, a cui si può accedere per tanti motivi. Il servizio è completamente gratuito e aperto a tutte le donne".