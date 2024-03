"Sporcizia attorno ai cassonetti. Serve pulizia"

"Attorno ai cassonetti sporchi fioriscono rifiuti e degrado, e manca il lavaggio periodico dei cassonetti, ma le telecamere funzionano?". Se lo domanda Terricciola Sicura che "malgrado le molte segnalazioni e varie ricognizioni e segnalazioni da parte dei cittadini, è emerso che vi sono criticità sul servizio raccolta dei rifiuti. Tale situazione è causata non solo dalla mancanza di alcuni cassonetti della raccolta differenziata, ma anche da uno stato indecoroso e non igienico di quelli presenti. La scarsa igiene e la mancanza di pulizia delle aree dove sono posizionati i cassonetti, oltre a creare disagi ai cittadini pregiudica la salute pubblica e in questo periodo di caldo i rischi alti e i cattivi odori sono spesso insopportabili".