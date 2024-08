Sfalcio vegetazione e pulizia. Piazza Garibaldi, nuovo volto

CASTELFRANCO

Dopo settimane di polemiche, critiche alla precedente amministrazione e alla nuova giunta, infiniti dibattiti social, trattori guasti e tagliaerba inadeguati... finalmente le aiuole di piazza Garibaldi sono state sfalciate e ripulite dalla vegetazione spontanea che aveva proliferato indisturbata da maggio. E’ bastata una mattinata di lavoro con mezzi adeguati per ridare dignità a uno dei luoghi più frequentati della cittadina.

Ieri mattina alcuni addetti di una ditta specializzata – quella che aveva piantato gli aberi nuovi al posto dei pini tagliati – hanno effettuato l’intervento con alcuni tagliaerba a mano nei punti più vicini alle piante e per le rifiniture e con un trattore dotato di trinciaerba che è passato negli spazi più ampi. Oggettivamente ora piazza Garibaldi ha tutto un altro aspetto, anche se è ancora evidente che le grandi aiuole non sono completate e i lavori sono fermi al primo lotto dell’intervento programmato dalla precedente amministrazione per la messa in sicurezza dell’area e la ridistribuzione degli spaci con i nuovi viali a croce. Intervento terminato per consentire lo svolgimento del Palio dei barchini di fine maggio. Il taglio della vegetazione è una bella e necessaria operazione di pulizia. Il secondo lotto prevede la realizzazione del chiostro sul lato di via De Gasperi. La data di inizio dei lavori non è stata ancora resa nota.

g.n.