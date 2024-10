Rotary . Beneficenza al gran gala

"Una straordinaria ondata di solidarietà". Caritas, Rotary Pontedera e Libreria Carrara insieme per la prima edizione di Rotary & friends, un gran gala di beneficenza e cena spettacolo a sostegno del progetto Libri in Cartella, il progetto principale del Rotary club Pontedera per l’annata rotariana 2024-25. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Rotary Pontedera, Caritas diocesana e la storica Libreria Carrara, ha garantito a 44 famiglie fragili l’acquisto di libri per far studiare i propri figli. Il Rotary di Pontedera, raccogliendo l’invito di don Emanuele Morelli, responsabile provinciale della Caritas, ha destinato il service dell’anno 2024-25 alla tutela del diritto allo studio di ragazzi e ragazze cui lo stesso sarebbe stato precluso. La serata di sabato scorso al Museo Piaggio si è trasformata in una vera e propria gara di solidarietà tra soci rotariani, sponsor, sostenitori diretti ed indiretti che con la loro generosità hanno reso possibile il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo.

"È stato uno straordinario gioco di squadra e una fortuna per il Rotary aver incontrato non delle persone ma degli angeli" ha detto il presidente del Rotary Pontedera, Simone Barsotti. "Se come Rotary, siamo riusciti a favorire l’accesso alla Cultura allora vuol dire che il Rotary vale la pena di essere vissuto".

Presenti tra gli altri il governatore Rotary distretto 2071, Pietro Belli, ed il governatore incoming, Giorgio Odello, la senatrice Ylenia Zambito, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, con il portavoce Bernard Dika, l’assessora regionale Alessandra Nardini ed il presidente della Provincia, Massimiliano Angori.