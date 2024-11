Ragazzino rapinato in centro. Denunciato un uomo di 34 anni. Identificato con le telecamere

CASTELFRANCO

Un quindicenne è stato picchiato mentre era per strada e stava rientrando a casa e gli è stato rubato il telefono cellulare. E’ successo martedì a Castelfranco. Il ragazzino – figlio di genitori di origine straniera – è stato soccorso e trasportato in ospedale per essere medicato e sottoposto a tutti gli accertamenti. Poche ore dopo è stato dimesso. Le conseguenze fisiche non sono rilevanti, mentre potrebbero esserlo quelle psicologiche visto che il ragazzino si è ritrovato da solo a far fronte a un rapinatore di 34 anni, mentre tranquillamente stava camminando per strada e se ne stava tornando a casa.

Il rapinatore, come detto un 34enne, di origine straniera, è stato individuato dai carabinieri della della stazione di corso Bertoncini al termine di una indagine conclusa brillantemente e quasi a tempo di record. L’uomo è stato denunciato per rapina. Il 34enne ha precedenti penali e vive a Castelfranco. L’identificazione dell’autore del reato è stata possibile grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza, acquisiti dai carabinieri immediatamente dopo la denuncia della vittima e al successivo riconoscimento da parte dello stesso quindicenne. I carabinieri – spiegano dal comando provinciale di Pisa – "sono riusciti a identificare con certezza l’autore del reato". Ieri i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione nella casa dove abita il rapinatore e hanno ritrovato il telefonino rubato che è stato riconsegnato al ragazzino su disposizione dell’autorità giudiziaria.

g.n.