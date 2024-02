Prosa a teatro La sorella migliore

Santa Croce

Nuovo appuntamento della stagione di prosa al teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno. Martedì 13 febbraio andrà in scena “La sorella Migliore” di cui sarà protagonista Vanessa Scalera assieme a Daniela Marra, Giovanni Anzaldo e Michela Martini con la regia di Francesco Frangipane. Scalera, reduce dal successo di “Imma Tataranni”, si immerge in un intenso dramma dove l’amore si scontra con il senso di colpa e il rimorso, esplorando temi importanti di riflessioni e giustizia dove un uomo condannato per un grave omicidio stradale potrebbe vedere la sua vita trasformata, se scoprisse che la donna da lui investita e uccisa aveva solo tre mesi di vita al momento dell’incidente. Sarebbe riuscito a sopportare, con minor peso, gli anni del dolo e del lutto, gli stessi in cui vivono per chissà quanti anni ancora, le persone legate alla donna uccisa? E quanto sarebbe giusto offrire alla coscienza di un uomo, macchiatosi di una tale nefandezza, una scorciatoia verso la leggerezza, verso la diluizione di un tale peso?

La stagione di prosa al Teatro Verdi continuerà il 20 febbraio con Lunetta Savino nel ruolo principale de “La madre” di Florian Zeller, autore e drammaturgo francese, Premio Oscar 2021 con “The Father”.

Il 6 marzo verrà proposto un classico di Goldoni, “Il giuocatore”, con un cast composto da Nicola Rignanese, Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Massimo Grigò, Alvia Reale e Roberto Valerio, il quale si occuperà anche dell’adattamento e della regia dello spettacolo e il 7 marzo, Drusilla Foer presenterà “Venere Nemica”, un’opera ispirata alla favola di Apuleio “Amore e Psiche”. La stagione si concluderà infine il 26 marzo con “Mettici la mano” di Maurizio de Giovanni, interpretato da Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra, un progetto che si sviluppa in linea con “Il commissario Ricciardi”. La stagione di prosa è programmata e sostenuta da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Giallo Mare Minimal Teatro e Comune di Santa Croce sull’Arno. L’inizio degli spettacoli è previsto alle ore 21.

I prezzi dei biglietti: platea e palchi 1° e 2° ordine intero 20 euro ridotti 16 euro, palchi 3° ordine; intero 15 euro ridotti 12 euro.