Piscina, solo tuffi nelle polemiche. Grossi: "Sindaco e giunta incapaci"

CASTELFRANCO

"Sulla piscina l’amministrazione precedente ha messo il massimo impegno, approvando progetti, riuscendo ad ottenere finanziamenti ed acquisendo la proposta di un’azienda leader nel settore ad investire con lo strumento della ’locazione finanziaria’. Opportunità che il sindaco Mini e la sua giunta hanno perso per loro inesperienza e incapacità". Lo dice Federico Grossi, ex vicesindaco e assessore allo sport e ora capogruppo dell’opposizione Castelfranco Unita in risposta alle accuse del sindaco Fabio Mini contro di lui e l’ex sindaco Gabriele Toti. Grossi, dopo aver ripercorso la vicenda fino all’abbandono del cantiere da parte della ditta che aveva vinto l’appalto e "lo spropositato aumento dei prezzi a causa della guerra in Ucraina", specifica che "a maggio 2024 è stata protocollata una proposta di locazione finanziaria da parte di una azienda nazionale leader in progettazione, realizzazione e gestione di impianti natatori che prevedeva la completa riqualificazione e la gestione per almeno quindici con a carico manutenzioni ordinarie e straordinarie". "Il sindaco Mini ovviamente ha omesso di dire che l’importo previsionale di 3 milioni avrebbe compreso non solo i lavori di completa riqualificazione ma quantifica economicamente anche la gestione pluriennale dell’impianto – spiega ancora Grossi – E l’amministrazione si sarebbe impegnata a pagare un canone annuo con una maxi-rata iniziale coperta interamente dal finanziamento regionale di 354mila euro. Un progetto sicuramente ambizioso, ma pienamente sostenibile sia economicamente che tecnicamente".

"Non capisco questo voler continuare con questo clima da campagna elettorale, nonostante le elezioni ci siano state sei mesi fa – le parole dell’ex sindaco Gabriele Toti – Noi avevamo avviato un percorso. Legittimo che la nuova amministrazione non sia d’accordo, ma spieghi come pensa di agire. Troppo facile rinunciare a un finanziamento senza dire come fare. La mia impressione è che si stiano rendendo conto della difficoltà di mantenere la promessa di riaprire la piscina a primavera".

g.n.