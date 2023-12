Pellegrinaggio diocesano a Roma con il vescovo Giovanni. Ultimi posti disponibili, prenotazioni nelle parrocchie

E’ scattato il conto alla rovescia per il pellegrinaggio diocesano a Roma. Dalla curia parte l’invito a tutti i fedeli della diocesi di San Miniato a partecipare iscrivendosi in una delle parrocchie o associazioni che organizzano il viaggio. Restano ancora pochi posti disponibili. Il programma della giornata del 16 dicembre è intenso. Subito dopo l’udienza dalle 11 si potrà iniziare ad entrare nella Basilica, dove a mezzogiorno il vescovo Giovanni paccosipresiederà la messa all’altare della Cattedra di San Pietro. Subito dopo i gruppi si sposteranno in pullman verso Roma Termini. La rappresentazione del presepe inizierà alle 15 e si protrarrà fino alle 17,30. Seguirà la Novena di Natale all’esterno della Basilica. All’interno ci sarà poi l’omaggio alla reliquia della Sacra Culla e la Celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Paccosi.