"Onori ai deportati". Ecco i riconoscimenti

Nella ricorrenza della Giornata della Memoria, il sindaco Simone Giglioli ha partecipato in Prefettura a Pisa alla consegna delle medaglie d’onore alla memoria concesse ai cittadini deportati nei lager nazisti e costretti al lavoro coatto. Sono stati insigniti di questa onorificenza Giuseppe Corrieri, Terzilio Piampiani, Dario Giani, Leopoldo Parentini e Sestilio Lotti. Sabato 8 febbraio, alle 11 gli stessi saranno ricordati con una cerimonia anche nella sala del consiglio comunale di San Miniato.

Sul territorio si è tenuto lunedì mattina un consiglio comunale aperto alla Casa Culturale a San Miniato Basso, alla presenza delle classi terze della scuola secondaria di primo grado degli Istituti Sacchetti e Buonarroti. Onori in Prefettura a Pisa anche a Gergo Pescini, santacrocese, nato nel 1917 che alla firma dell’armistizio dell ‘8 settembre ‘43 fu difficile catturarlo. Pescini riuscì a sopravvivere e tornare a Santa Croce. A ritirare l’onorificenza c’erano il nipote Roberto Pescini e il sindaco di Santa Croce Roberto Giannoni. Per Montopoli il riconoscimento è stato consegnato a Morena Lotti, figlia di Sestilio Lotti internato come militare italiano.