Omaggio alle donne. Una settimana di eventi contro tutti i pregiudizi

Spettacoli, letture, dibattiti, mostre ma anche gastronomia e pittura. Presentato il ricco cartellone di appuntamenti che per una settimana celebrerà il mondo femminile. Un programma variegato e dedicato a tutte le età per affrontare temi delicati e sempre attuali ma anche per vivere momenti di leggerezza e spensieratezza. È con il cartellone "Pontedera delle donne" che l’amministrazione ha deciso di festeggiare l’8 marzo, non per una giornata soltanto ma tutta la settimana. Si parte il 1 marzo con l’EcoIncontro delle 18.30 al Museo Piaggio che vedrà ospiti Francesca Fialdini e Rosanna Schiralli. Dal 4 al 15 marzo ci sarà la mostra Donne in Viaggio alla biblioteca Gronchi. Il 6-7 marzo alla galleria d’arte il Germoglio spazio all’esposizione Tavole della Graphic Novel Eco dal Fosso di Federica Caponi. Il 7 marzo in programma alle ore 18 alla biblioteca Gronchi la Tavola rotonda e la presentazione del libro "Donne in Viaggio. Storie e itinerari di emancipazione" di Lucie Azema. L’8 marzo tanti eventi al Centrum Sete Sois Sete Luas che alle 10 ospiterà lo spettacolo teatrale "L’Eco dentro" di gas Arti Produzioni mentre nel pomeriggio, dalle 19, spazio ai laboratori di gastronomia e cooking class con la chef spagnola Maria Vidal, l’inaugurazione della mostra Blue dell’artista francese Fanny Saint Pierre e a seguire il concerto di Dina e Mel dalla Croazia e le letture a tema del Circolo LaAv Valdera ed un’iniziativa dell’associazione Eunice, l’ingresso è libero. Il 9 marzo alle 18.30 al Teatro Era altro EcoIncontro con Serena Dandini e a chiudere, il 21 marzo alle 9.30 al Centrum Sete Sois il dibattito Le donne invisibili-Le vie della parità a cura dalla Lega Spi Cgil. "Il percorso per la parità di genere è ancora lungo – ha detto l’assessora al sociale Carla Cocilova – ma questa è solo la punta di un iceberg fatto di tante piccole cose, dai pregiudizi da combattere ad un’assenza di parità nel quotidiano. Il lavoro da fare, anche dal punto di vista culturale è tanto".

Intanto da Palazzo Stefanelli fanno sapere che sta arrivando a conclusione il percorso per l’intitolazione delle piste ciclabili cittadine alle dieci donne individuate dagli studenti dell’Iti marconi, Ipsia Pacinotti e liceo XXV aprile: Lidia Beccaria Rolfi, Ipazia, Jane Jacobs, Anbara Salam Khalidi, Camilla Ravera, Tosca Bimbi, Maria Montessori, Joyce Lussu, Athe Gracci e Cornelia Fabbri.

Luca Bongianni