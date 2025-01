"Occhi fissi telecontrollati contro i rifiuti"

Sacconi pieni di rifiuti sotto il cavalcavia. In mezzo all’erba. Anche ieri. Un abbandono dietro l’altro. "Un problema serio – ammette l’assessore all’ambiente Marco Greco -. La presenza di incivili è continua, nonostante nelle zone più a rischio il sistema delle telecamere mobili ci abbia consentito di individuare in molti casi i responsabili. Ma il problema resta". "Tanto che – aggiunge Greco – stiamo valutando di mettere anche in piedi un sistema di videosorveglianza fisso nelle zone più a rischio con telecontrollo da remoto per rendere ancora più efficacie la nostra azione di prevenzione e repressione". Si abbandona di tutto: dai mobili agli scarti di lavorazione, fino all’eternit che prevede specifici e complessi protocolli per la rimozione e lo smaltimento. "Con l’assessore alla scuola Squicciarini – aggiunge Greco – stiamo lavorando anche per incrementare la cultura ambientale sul territorio, con particolare riguardo al lavoro che possiamo fare con le scuole: non più solo la partecipazione a progetti come Puliamo il mondo, ma anche altre iniziative di sensibili azione ed attenzione al verde".

Un fronte, quello della polizia ambientale, che impegna anche in maniera sensibile il comando dei vigili urbani. Il 2025 peraltro – come annunciato dalla vicesindaco Bonaccorsi – riporterà l’organico della polizia municipale a 23 agenti: due nuovi sono entrati nel mese di novembre, per altri tre è già stato bandito il concorso. La municipale, pur con i numeri all’osso, ha continuato ad opera su tutti i settori di questo comune ampissimo, con una rete viaria importante e complesso. E con un centro storico sempre più frequentato e con la viabilità di non facile gestione.

C. B.