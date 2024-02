Nuova rete di sentieri. Oggi la presentazione

Sono invitati tutti i cittadini e tutti coloro che sono appassionati ai percorsi sul territorio. Oggi in municipio ci sarò la presentazione della nuova rete sentieristica del Comune di San Miniato. L’apputamenti è per le 11,30 nella sala del consiglio. Saranno presenti il vicesindaco Elisa Montanelli, l’assessore all’associazionismo e allo sport Loredano Arzilli e l’assessore al turismo Letizia Martinelli. Nell’occasione verranno illustrati tutti i percorsi pedonali e ciclabili del territorio comunale, la nuova cartellonistica e ci sarà spazio – spiega l’amministrazione – per confrontarsi con cittadini, cittadine e realtà del territorio che maggiormente utilizzano e vivono questi sentieri. A partire dal nuovo, frequentatissimo percorso, che dal centro storico conduce nella frazione di San Miniato Basso.