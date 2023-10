Nardini su Pro Vita: "Questa è terra libera"

"Lajatico, anno 2023, evento delle associazioni Pro Vita e Famiglia su figura paterna e ideologia gender (un’ossessione). Un’occasione d’oro per l’ex senatore della Lega Simone Pillon, che così ha potuto ricordarci la visione modernissima e avanzata che certa destra ha sui diritti e le famiglie". Comincia così la riflessione dell’assessora regionale Alessandra Nardini il giorno dopo l’evento organizzato nel piccolo comune dell’Alta Valdera. "Un vero peccato che Pillon non possa più proporre leggi – ironizza Nardini –. Purtroppo per loro, la Toscana è e resta terra di diritti, terra che non lascia spazio alle discriminazioni. Continueremo a respinge con tutta la forza della nostra storia e dei nostri valori l’attacco che vorrebbero sferrare alla libertà delle persone". Il riferimento è in particolare alla proposta sollevata dall’ex senatore di ispirarsi all’imperato Augusto (o alla più moderna tassa fascista sul celibato, ndr) di tassare i single e impedire il divorzio.