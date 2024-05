"Mobilità dolce e spinta decisiva al turismo"

1) "Occorre continuare a favorire le occasioni e i luoghi che creano e sviluppano relazioni sociali, in una collaborazione stretta tra Ente e associazioni, spingendo verso uno sviluppo della vita di comunità. Dobbiamo incrementare per San Miniato un senso di coesione che renda la nostra città ancora più vivibile, grazie allo sviluppo di momenti di condivisione e incontro".

2) "Sui parcheggi, vogliamo intervenire per l’ampliamento del Cencione, in centro storico e in tutte quelle frazioni che vivono una carenza strutturale di posti auto; mentre per la viabilità proseguiamo la nostra campagna di interventi sulla sicurezza stradale e vogliamo continuare a sviluppare, con una serie di investimenti, la rete viaria per lo sviluppo della mobilità dolce. Per il turismo, grazie ai nostri investimenti abbiamo avuto un incremento sul numero di pernottamenti, trend che ci fa ben sperare ma che non basta: in 10 anni vogliamo raddoppiare il numero di pernottamenti, portandoli a 100mila l’anno".

3) "Abbiamo in mente di potenziare presidi fondamentali per l’aggregazione e la vivibilità, come le scuole, ma anche potenziare il tessuto associazionistico, già molto sviluppato e diffondere la cultura".

4) "ll tessuto produttivo conciario sta attraversando una grave crisi che, speriamo, passi presto. Il nostro impegno è quello di cercare di attrarre investimenti per favorire insediamenti produttivi ed essere a fianco di lavoratori e lavoratrici come stiamo facendo con il tavolo di crisi del settore cuoio e moda della Regione Toscana, al quale portiamo le richieste di sostegno al settore da parte di Governo e Regione".