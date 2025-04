“Marconcini“, nuova vita. Dopo il volley la scherma. Al via il maxi restauro

Pontedera, 19 aprile 2025 – Intere generazioni di pontederesi e non solo hanno frequentato e svolto attività sportiva nella palestra Marconcini. Una palestra comunale in pieno centro cittadino che ha ospitato centinaia di studenti e studentesse, ma anche le atlete della Vbc che per tanti anni sono state ospitate in questa struttura. Una struttura che negli ultimi anni ha iniziato a mostrare i segni dell’età. Nata nel 1932 e quasi vicina al secolo di vita, la palestra già nel 2020 ha avuto bisogno di un intervento di manutenzione al tetto, ormai vetusto e che lasciava all’acqua piovana di infiltrarsi all’interno.

Con il trasferimento della Vbc e degli studenti nella palestra del nuovo polo Carlesi, nel maggio dello scorso anno la gestione è passata al Club Scherma Valdera. Un anno fa si è firmata una convenzione decennale con il Comune che prevede anche un importante intervento di manutenzione straordinaria della palestra, per un totale di oltre 100mila euro di investimento. Di questi, circa la metà sono stati investiti in questo primo blocco di lavori, iniziati lunedì scorso. “Si tratta di un intervento previsto nella convenzione firmata con il Club un anno fa e che darà una bella boccata di ossigeno alla società che negli ultimi anni ha incrementato il numero degli iscritti e che iniziava a stare stretta al Poliedro dove è attualmente ospitata” spiega Mattia Belli, assessore allo sport e ai lavori pubblici. “

Finalmente lunedì sono iniziati i lavori – la soddisfazione di Giorgio Ciampalini, presidente del Club Scherma Valdera – la palestra era molto usurata e necessitava di un importante intervento di ristrutturazione. Ci siamo presi quindi l’onere di gestire la palestra per i prossimi dieci anni e l’impegno di investire nella struttura”. Cinque ditte sono a lavoro per riportare a nuovo l’impianto sportivo.

“Andremo ad installare 8-10 pedane con il rifacimento totale della pavimentazione con le tracce per la predisposizione elettrica delle pedane – spiega Ciampalini –. Verrà rifatto l’impianto di condizionamento, idrico, acqua sanitaria, gli spogliatoi, l’impianto di illuminazione e gli infissi. Cercheremo anche l’omologazione da parte del Coni. Contiamo di concludere in estate e comunque per l’inizio della prossima stagione sportiva, dopodiché faremo un’inaugurazione adeguata al livello di eccellenza dell’intervento concluso”. Negli ultimi anni il Club Scherma Valdera è cresciuto sia in termini di iscritti, oggi ne conta una 60ina di tutte le età, sia in termini di prestigio, con successi in gare nazionali ed anche internazionali. “Vista anche la posizione centrale della palestra – l’auspicio di Ciampalini – terminati i lavori contiamo in un incremento dei piccoli iscritti, per le famiglie pontederesi sarà comodo portare i propri figli in palestra senza uscire dalla città”.