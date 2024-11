"Marciapiede sicuro? Risposte evasive"

VOLTERRA

Per la sicurezza del marciapiede di Porta Marcoli, recentemente oggetto di un’interrogazione consiliare da parte della Coalizione Volterra Civica, il Comune "ci informa che è sotto monitoraggio a vista ed è stato effettuato un sopralluogo tecnico per pianificare future indagini geologiche preliminari alla progettazione di interventi di consolidamento", scrive il Gruppo consiliare Coalizione Volterra civica

"Ciò che fa sottostimare l’interrogazione, è il modo di porsi sempre con approssimazione, in cui si risponde per filosofia e con poca pratica, perché a una domanda mirata, la definizione delle tempistiche di risoluzione rimangono comunque indefinite – lamenta la coalizione – In pratica, una non risposta, tanto per tenerci buoni. Non viene specificato quando verranno effettuate le indagini geologiche né quanto tempo occorrerà per trasformare i dati raccolti in azioni concrete. Queste vaghezze annullano il senso per cui esistono le interrogazioni, lasciando i cittadini nella disinformazione. La mancanza di una visione strategica è forse l’aspetto più preoccupante di questa risposta perché ormai sono tanti i punti critici in città e il monitoraggio a vista non basta più. Le ispezioni visive in un contesto così morfologicamente complesso come quello di Volterra ci sembrano ormai insufficienti.

L’amministrazione deve attivarsi per un piano più sistemico che affronti in modo coordinato, tecnologico, da smart city le criticità di tutto il patrimonio territoriale, unico, ma anche estremamente fragile".