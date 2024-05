Lista Santi tra novità e conferme. I candidati si presentano al pubblico: "La città ha un grande potenziale"

VOLTERRA

Si svela la rosa dei candidati della lista di centrosinistra Insieme#fareVolterra del candidato sindaco Giacomo Santi.: Vania Baroncini, 62enne lavoratrice nel settore del wedding, Fabrizio Fabbri, 70enne commerciante e agricoltore, Anna Gazzarri, 27 anni, consulente finanziaria, Lorenzo Lazzerini, 29 anni, promotore marketing immobiliare e capogruppo della maggioranza uscente, Adriano Lonzi, 45 anni, geometra, Lorenzo Pazzagli, 57 anni, assicuratore, Angela Piccicuto, 45 anni, avvocata e assessore uscente, Valentina Rando, 35 anni, insegnante, allenatrice e giocatrice di pallavolo, Roberto Tamburini, 58 anni, operaio, Guido Verdianelli, 48 anni, avvocato, Paola Villanelli, 50 anni, esperta in progettazione di percorsi specialistici di alta formazione, e Jean-Luc Walraff, 69 anni, ex direttore creativo e fondatore dell’associazione Amici di Mazzolla. Ecco le prime parole dei candidati: ""Voglio rappresentare la mia generazione per continuare a dimostrare come i giovani sono la più grande risorsa della comunità - dice Lazzerini. Così si racconta Valentina Rando, "Sono venuta in Toscana 10 anni fa e mi sono inserita sempre più nel tessuto sociale che mi ha accolta. Spero di essere all’altezza e di dare il mio contributo". "Impegnarsi per gli altri, per la cosa pubblica - sostiene Pazzagli - con trasparenza e correttezza".

E poi Piccicuto: "Ho scelto di candidarmi perché penso che se si ha a cuore la propria comunità ci si debba mettere in gioco in prima persona". Gazzarri sottolinea: "Ho deciso di intraprendere questo percorso perché amo le sfide e credo nel potenziale di Volterra". "Arrivo dal Belgio - dice Walraff - mi sono stabilito a Volterra 7 anni fa. Credo che sia giunto il momento di mettermi al servizio di tutti coloro che qui mi hanno accolto". "Mi piacerebbe poter contribuire alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio", sono le parole di Villanelli. "Un’esperienza impegnativa tanto quanto interessante e stimolante, per questo mi ricandido, per continuare a dare il mio contributo", è il motto di Lonzi. "Mi sono candidato perché ritengo che questa amministrazione abbia lavorato molto bene - dice Verdianelli - e sono convinto che possa e debba continuare a farlo". Per Baroncini, "continuare il lavoro che ho avviato come consigliera perché sono convinta che ci sia ancora lavoro da fare soprattutto sul tema dei diritti". "Sono pronto a ripartire - dice Tamburini - consapevole che abbiamo ancora tanta strada da fare insieme". "Affronto con grande entusiasmo questa avventura, per continuare il percorso già iniziato - conclude Fabbri.