Lavori all’acquedotto. Interruzione idrica

Rubinetti a secco per circa 90 utenze ubicate in alcune vie di Pomarance in virtù di alcuni lavori che saranno fatti dal gestore idrico. Dalle 8.30 alle 12 circa di giovedì 14 dicembre, salvo imprevisti, i tecnici di Asa saranno impegnati più precisamente in via Mascagni, nel Comune di Pomarance, per un intervento che interesserà la rete idrica. Nel corso dei lavori sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua alle utenze ubicate nelle vie Mascagni, Roncalli, del Giardino, in piazza San Carlo e in località Casalini. I lavori riguardano circa 90 utenze che sono state avvisate da Asa anche tramite un servizio di volantinaggio. "Al ripristino dell’erogazione dell’acqua – comunica il gestore idrico Asa – potranno verificarsi fenomeni di torbidità che andranno a scomparire con il passare delle ore".