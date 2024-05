La Sinistra incontra le associazioni

Entra nel vivo la campagna elettorale di La Sinistra per Pomarance Bene Comune, che recentemente ha siglato l’accordo politico con il Partito Democratico per il sostegno, anche da parte dei Dem, alla candidatura a sindaco di Graziano Pacini, ex primo cittadino del Comune geotermico e presidente Anpas zona pisana. Domani, lunedì 6 maggio alle 21.15, ecco l’incontro con le associazioni del territorio allo Spazio Savioli di Pomarance. "Sarà un confronto aperto - sottolinea la lista - per proposte, suggerimenti, priorità da inserire nel programma elettorale. Per noi, la collaborazione tra amministrazione comunale e cittadinanza è un punto di forza per costruire quei progetti necessari alla rinascita del nostro territorio".