La sicurezza in una mozione di Silvia Valori

CASTELFRANCO

"Furti nelle abitazioni, spaccio in alcuni luoghi ben circostanziati del capoluogo e delle frazioni, infrazioni al codice della strada diventano consuetudine e disturbi al sonno notturno, ma anche sicurezza del territorio intesa come monitoraggio del territorio che è attraversato dall’Arno e da numerosi fossi e canali". Il tema della sicurezza è al centro di una mozione con la quale Silvia Valori (nella foto), consigliere della lista civica Castelfranco all’opposizione in consiglio comunale, "impegna sindaco e giunta alla convocazione di un tavolo di concertazione con le forze dell’ordine e le associazioni impegnate in attività di protezione civile finalizzato alla sottoscrizione di una convenzione Comune/volontariato/forze dell’ordine/protezione civile per il costante monitoraggio del territorio mirato ad una azione preventiva di controllo".