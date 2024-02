La festa dei podisti. I premiati

Un evento pensato appositamente per celebrare quelle persone che manifestano una grande passione per la marcia o la corsa, anche non agonistica che si è tenuto nei giorni scorsi al museo della Bicicletta. A premiare la salutare predilezione per questa attività sportiva ci ha pensato la polisportiva Nevilio Casarosa che, in collaborazione con il Tennis Club e S.S.D.A.R.L., ha organizzato la Festa dei podisti predisponendo riconoscimenti per chi all’interno dell’associazione, si è contraddistinto in questa stagione e nel corso degli anni. Già perché il clou di questo evento è stata la consegna della decima Grolla di cristallo, siamo infatti arrivati alla decima edizione di questo premio, a Paolo Antonelli, un punto di riferimento storico per il settore del calcio giovanile della Polisportiva Casarosa che ha curato dalla metà degli anni ‘80 fino al 2010. A congratularsi con Paolo Antonelli anche il sindaco Cristiano Alderigi, il presidente della Casarosa, Alessandro Zocchi e il consigliere comunale, Attilio Menicucci. Nel corso della mattina sono stati inoltre premiati i più assidui podisti dell’associazione sportiva fornacettese.

Il primo premio ovvero un orologio-sveglia di una marca di prestigio, forse utile anche per alzarsi presto la domenica mattina, è andato a Marco Bianucci che ha partecipato a più di 60 marce nel corso di quest’anno. Secondo premio ex alla super affidabile coppia Alessandro Zocchi-Elisabetta Bloise che ha preso parte a ben 43 marce, mentre il terzo premio è andato ex aequo a Reana Montanelli e Natale Carmine con uno score di 37 marce all’attivo.