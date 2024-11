Investito mentre è in bicicletta. Gravissimo un 83enne

PONSACCO

Un ciclista di 83 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente ieri mattina poco prima delle 9,30 sul viale Italia a Ponsacco. L’anziano, che era in sella alla sua bici, è stato investito da un’auto. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Ponsacco che sono intervenuti per i rilievi di legge.

Il ciclista ottantatreenne è stato soccorso dal personale del 118 (intervenuto con le ambulanze della Pubblica Assistenza di Ponsacco e della Pubblica Assistenza di Cascina con medico a bordo). Non era cosciente e presentava un trauma cranico molto esteso. In codice rosso è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello per essere sottoposto agli accertamenti radiografici e alle cure del caso.

Le condizioni del ciclista – G. D’A. le iniziali del nome e del cognome, nato nel 1940 a Montemarano in provincia di Avellino, residente in Valdera – sono molto gravi. E’ ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cisanello a Pisa. Saranno fondamentali le prossime ore per cercare di avere un quadro clinico più preciso e per avere anche una sommaria indicazione su come potrà evolversi la situazione. Sul luogo dell’incidente, ieri mattina intorno alle 9,30, sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Ponsacco per regolare il traffico. La presenza dei veicoli incidentati, dei mezzi di soccorso ha rallentato la circolazione in tutta la zona di viale Italia della cittadine del mobile. La situazione è tornata alla normalità in breve tempo dopo la rimozione della bici e dell’auto e il trasporto del ferito in ospedale.