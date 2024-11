Auto si ribalta in strada, paura a Pontedera

Pontedera, 21 novembre 2024 – Grave incidente stradale a Pontedera. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, 21 novembre, in via Pisana. Secondo le prime informazioni un uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua auto: il mezzo ha sbandato e si è poi ribaltato sulla strada. Il personale dei vigili del fuoco di Pisa ha collaborato con il personale sanitario per soccorrere l’81enne che ha rifiutato il trasporto in ospedale. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza l’auto e i luoghi dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Municipale di Pontedera per i rilievi di loro competenza. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.