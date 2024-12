Il Pd avverte: "Preludio di imposte più alte"

Il Pd ci va giù duro e parla di "bugie e paradossi" dopo l’ultimo consiglio comunale di Terricciola, lanciando anche un allarme riguardo scelte che potrebbero essere "preludio all’introduzione di imposte più alte, che graveranno ulteriormente sulle famiglie e sulle imprese locali".

"Si è parlato di un finanziamento rifiutato per la scuola di Selvatelle, una decisione che a prima vista sembra penalizzare il territorio. Tuttavia, non è stato detto che al suo posto l’amministrazione passata ha approvato un progetto per una nuova scuola, più grande e confortevole, sempre a Selvatelle – si legge in una nota –. A questo si aggiunge l’impegno di un milione di euro per nuove aree sportive a Selvatelle. Un investimento che potrebbe portare benefici, ma che richiede attenzione nel garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace e che, nella carenza strutturale di fondi, si potrebbe presentare come scelta alternativa alla realizzazione della nuova scuola. Perché non rendere subito chiaro il vero obiettivo? Dovremo mandare i nostri figli a scuola a Peccioli?"

Poi ancora interrogativi. "Uno dei punti più controversi: la previsione di maggiori entrate da oneri urbanistici – proseguono i Dem –. Un dato che stride con l’affermazione che sul territorio non ci sarebbero nuove aree fabbricabili. Da dove arriveranno allora queste ingenti entrate? Esiste forse un piano non ancora reso noto per sfruttare aree già esistenti o per reinterpretare i vincoli urbanistici. Chiediamo maggiore trasparenza e una gestione più responsabile del bilancio comunale."