"Il paese deve rilanciare la Fonte San Leopoldo". Tosi lancia la proposta

"Rilanceremo la Fonte San Leopoldo perché Casciana Terme non può e non dovrà continuare ad essere solo le terme". Lo ha detto Alessandro Tosi candidato alla carica di primo cittadino del comune di Casciana Terme Lari nella lista civica sostenuta dall’associazione Il Melograno. L’occasione è stato l’incontro tenutosi giovedì sera nei locali del Viola Club della città termale nell’ambito degli incontri programmati a poche settimane dall’ingresso nel periodo caldo della campagna elettorale. Gli incontri secondo il programma stilato dall’associazione hanno lo scopo in questa fase di ascoltare suggerimenti e segnalazioni direttamente dalla voce dei cittadini, suggerimenti e segnalazioni utili per dare risposte concrete agli stessi cittadini oltreché per la composizione del programma elettorale.

"L’acqua San Leopoldo è un integratore naturale – ha spiegato Alessandro Tosi – ad inizio secolo i dipendenti delle ferrovie statali, in particolare coloro che alimentavano le caldaie a carbone, potevano attraverso il consumo dell’acqua reintegrare e recuperare i sali consumati attraverso il sudore. L’attuale proprietà privata della Fonte San Leopoldo – ha aggiunto Tosi – ha da tempo manifestato l’intenzione di vendere tanto la fonte quanto un appezzamento adiacente. Un pool di investitori e di imprese potrebbe rilevare l’intero pacchetto e far ripartire in tempi brevi l’attività di imbottigliamento". Il decoro urbano, il sistema dei sentieri, la piccola manutenzione, la raccolta dei rifiuti, sono invece stati i temi oggetto degli interventi dei cittadini.

