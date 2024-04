Il nuovo tennis Fornacette è realtà: "Un bel traguardo raggiunto"

FORNACETTE

Si sono spalancate le porte del nuovo impianto del tennis di Fornacette. Un’opera dal valore complessivo di 1.620.000 euro che vanta un contributo di 160.000 euro dal parte del dipartimento dello Sport attraverso il bando "sport e periferie" e di 354.000 euro arrivati dalla Regione. La nuova struttura situata nell’area di piazza Kolbe vicino al parco della Fornace e agli impianti di padel, prevede tre campi da tennis in terra rossa (due sono al coperto e uno è esterno), degli spogliatoi funzionali, uno spazio in cui allenarsi e in cui è possibile allestire una palestra, oltre a un’area di bar-ristoro. Tanti i cittadini che ieri si sono affacciati alla nuova struttura per il taglio del nastro che è un obiettivo che arriva dopo una serie di burrasche, la più potente scatenata dall’aumento dei costi che ha praticamente raddoppiato il valore economico rispetto al progetto di base.

"L’amministrazione comunale è riuscita a portare a termine la realizzazione della struttura, nonostante varie difficoltà dovute all’aumento dei costi e all’iter per giungere al compimento dell’opera - ha detto il sindaco uscente Cristiano Alderigi - non nascondo la mia grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. Un traguardo che condivido con la Regione e con gli operai del Comune che hanno lavorato incessantemente per la sistemazione del muro di recinzione". Presente all’inaugurazione il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, che si è dilettato con il sindaco in una partita a tennis. "Un grande successo per questa comunità - ha detto Mazzeo - che nell’arco di due settimane ha presentato la Casa dello Sport e il nuovo impianto dedicato al tennis". E’ intervenuto anche il delegato del Coni Giacomo Gozzini, che ha espresso "soddisfazione per un impianto bello e funzionale che consentirà di giocare in qualsiasi stagione dell’anno".

Ile.Pis.