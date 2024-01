Il mondo della pelle "guarda" all’interior design

Nuovi orizzonti per la pelle. Grazie ad un nuovo progetto per Lineapelle 103, in programma a Fiera Milano rho dal 20 al 22 febbraio 2024. Si chiama Lineapelle Interiors – spiega una nota – e si pone come mission quella di promuovere e valorizzare la pelle italiana nel settore dell’interior design attraverso azioni di styling e di sviluppo prodotto, attivando connessioni collaborative con il mondo della progettualità e dell’architettura italiana e internazionaleLa prima di queste azioni è Leather Duets, una mostra di cultura di impresa che, all’interno della fiera metterà in scena una sequenza di installazioni: "duetti" ognuno delle quali presenta la realizzazione di un progetto esclusivo di leather design condiviso tra un’azienda produttrice di pelle e un’azienda di arredamento. Un percorso legato da un fil rouge tematico che porta il semilavorato a diventare eccellenza internazionale, passando attraverso la sua trasformazione in prodotto finito. "Con questo nuovo progetto – commento Fulvia Bacchi, Ceo di Lineapelle -, la fiera realizza un’area di forte e coinvolgente attrattività, per esplorare il valore della pelle e del cuoio italiani in ambiti diversi da quelli più strettamente legati alla moda".

C. B.