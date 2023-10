Il "Modigliani" di Crestacci

Il 3 novembre alle 21 al centro polifunzionale La Pista, in scena alle 21.15 lo spettacolo ‘Modigliani’, ispirato al grande pittore livornese. Sul palco Michele Crestacci. Lo spettacolo racconta la storia e le passioni di Modigliani e ricostruisce un intenso e onirico ritratto dell’uomo, del pittore, del padre. Attraverso una irriverente, stralunata e comica spola tra Livorno e Parigi, tra il passato e il presente, lo spettacolo su Amedeo Modigliani è uno sguardo amaro sulla Provincia che non riconobbe il suo genio. Una Provincia scolorita che la storia di Modigliani racconta e che di riflesso ci ricorda le vicende di un uomo timido, la sua ironia, la sua generosità, il suo esilio, il suo essere in perenne conflitto contro tutto e tutti.