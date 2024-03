Il liceo Montale e il futuro del cinema

PONTEDERA

"Come sarà il Cinema del futuro?. Al liceo Montale se lo chiedono studenti e insegnanti nell’ambito di un progetto Cinemasarà. E questa domanda è stata esportata dal Montale alla Cineteca di Milano dove una delegazione di studenti e docenti del liceo diretto dalla preside Lucia Orsini ha partecipato a una tre giorni per discutere con altri studenti provenienti da tutta Italia sul futuro del cinema. Le due classi coinvolte hanno partecipato a una serie di incontri tematici sul cinema e poi hanno scelto delegati e argomenti da portare su un tavolo nazionale. "La nostra classe – spiega Francesca Milotta – ha lavorato al tavolo ’frontiere’ un tavolo teso a valutare l’impatto delle nuove tecnologie sulla produzione cinematografica. Abbiamo portato a Milano l’idea per un cinema del futuro dove grazie ad un’interazione con i visori 3D sarà possibile personalizzare il proprio percorso di visione di un film adottando molteplici visioni prospettiche". L’idea proposta dalla classe è stata apprezzata ed è diventata una delle dieci idee per il futuro del Cinema che verrà presentata alla Biennale del Cinema di Venezia. Si è parlato anche di cinema inclusivo, di festival cinematografici per i giovani, di una maggiore apertura alle produzioni cinematografiche di altri Paesi... un confronto attento con le delegazioni delle scuole partecipanti. Hanno partecipato le studentesse del liceo delle Scienze Umane Sofia Carrai, Virginia Posarelli, Greta Anastasio, Francesca Milotta, Lavinia Ashley Mangini e Federica Tocci, accompagnate dalla professoressa Silvia Bertelli. Ha coordinato l’iniziativa il professor Marco Mannucci.