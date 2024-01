Il futuro di Vitesco piace alla Lega

Il nuovo futuro di Vietsco piace alla Lega. "L’acquisizione della Vitesco da parte del gruppo belga Punch è un’ottima notizia e una boccata d’ossigeno per il territorio – dicono l’europarlamentare Susanna Ceccardi e il senatore Manfredi Potenti – , perché garantisce a 750 persone di conservare il proprio posto di lavoro nei due siti di Pisa e di Fauglia". "La Vitesco è un’eccellenza mondiale nella produzione di iniettori e, grazie alla finalizzazione dell’accordo con Punch – concludono –, metterà a disposizione il proprio bagaglio di conoscenza tecnologica sugli iniettori nel campo della mobilità sostenibile, dall’idrogeno ai biocarburanti. Questo risultato, per il quale merita un plauso anche l’ex sindaco di Fauglia Riccardo Froli che della Vitesco è stato uno dei fondatori, è anche il frutto della politica del buon senso di cui la Lega si è fatta pioniera in Europa".