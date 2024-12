Il Dup e la città del futuro: "Vuoto? No, in continuità"

Le opposizioni unite, da destra a sinistra, diserteranno il consiglio comunale del 30 dicembre in cui sarà approvato il bilancio di previsione 2025 e il documento unico di programmazione. L’accusa è quella di aver ricevuto i documenti – pur nei tempi di legge - troppo tardi per dare un contributo serio e costruttivo: avevano chiesto all’amministrazione di averli con più ampio anticipo. L’accusa è anche quella di un Dup "vuoto" che non interpreta i bisogni del territorio. Vuoto – per le opposizioni – di contenuti e di prospettive, "dove non vige neppure il meccanismo di prudenza bensì l’arrancare tra un “si fa quel che si può” e un “vedremo insieme e ci lavoreremo”".

Ma il sindaco cosa ne pensa, visto che si troverà a varare la manovra con la sola maggioranza che lo sostiene? "Cosa ne penso? – ribatte Giglioli –. Penso che in realtà molti di loro, proprio in quei giorni siano in vacanza. Nessuna approvazione in fretta e furia: altri comuni della zona, proprio nello stesso giorno, procederanno agli stessi adempimenti. Ricordo poi che i gruppi di opposizione hanno avuto tutti i documenti il 5 dicembre: capisco che si tratti di un plico corposo, ma non trovo un motivo valido dire ai cittadini che non hanno avuto il tempo necessario per studiarlo". Ma c’è anche dell’altro. "Un Dup vuoto? – si chiede Giglioli –. Voglio ricordare alle opposizioni che sei mesi fa i cittadini mi hanno chiesto, votando, di continuare a fare il sindaco di San Miniato. Ecco, il documento unico di programmazione che variamo, e il bilancio che andremo ad approvare, sono la risposta alla richiesta dei sanminiatesi: continuità. Nel Dup c’è il mio programma elettorale, quell’insieme di proposte e idee con cui abbiamo affrontato le urne ed abbiamo vinto".

"I contenuti ci sono – aggiunge ancora -. C’è, per esempio, il fatto che non ci saranno ritocchi alle tariffe dei servizi, e mi sembra un contenuto importante. Ci sono opere che stiamo facendo e le concluderemo e altre che arriveranno a migliorare il nostro territorio: faccio solo due esempi, come la realizzazione della scuola a Ponte a Elsa, o il rifacimento completo della pista d’atletica a Fontevivo che per la quale ci siamo aggiudicati un importante finanziamento".

Carlo Baroni