Furto con strappo a Volterra: individuata e denunciata una 23enne straniera

Volterra, 21 maggio 2025 – I Carabinieri della Stazione di Volterra (PI), al termine di una meticolosa attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente una donna di 23 anni, di nazionalità straniera, senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici, ritenuta responsabile di un furto con strappo commesso nel centro di Volterra lo scorso 7 marzo.

Le indagini sono scattate a seguito della denuncia presentata da un uomo di novant’anni, il quale aveva raccontato di essere stato avvicinato nel pomeriggio del 7 marzo, mentre si trovava nel centro cittadino di Volterra, da una giovane donna che, con un gesto repentino, gli aveva

strappato dal collo una catenina in oro e sfilato dal dito un anello, sempre in oro, per poi dileguarsi rapidamente.

L’assenza di sistemi di videosorveglianza nella zona in cui è avvenuto il fatto ha reso inizialmente più complessa l’identificazione della responsabile. Tuttavia, grazie alla professionalità dei militari della Stazione di Volterra, si è riusciti a risalire all’identità dell’autrice del reato.

I Carabinieri hanno infatti intrapreso un’attenta attività di raccolta informazioni e hanno successivamente sottoposto alla vittima alcune immagini fornite da altri Comandi Arma operanti in territori dove la stessa donna aveva commesso analoghi furti con il medesimo modus operandi. Il riconoscimento da parte dell’anziano signore è stato un elemento determinante per l’identificazione e la successiva denuncia della ventitreenne.

Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità della persona denunciata dovrà essere vagliata, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.