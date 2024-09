Festa per i 140 anni della banca con il concerto di Gualazzi

Il 14 settembre la Banca Popolare di Lajatico celebrerà lo storico anniversario dei 140 anni dalla fondazione. L’appuntamento per festeggiare il traguardo sarà al Teatro di Cascina, alle 21, con un concerto dell’artista di fama internazionale Raphael Gualazzi. Musicista, cantautore, compositore, arrangiatore e produttore. Fin dall’inizio della sua carriera ha sperimentato generi musicali diversi creando uno stile personalissimo in cui il piano si fonde con il blues e il jazz fusion. Negli ultimi anni Gualazzi ha tenuto concerti in moltissime città italiane ed europee, in Giappone, in Argentina e in Sud Africa. Nel 2023 ha composto e interpretato Il Giro, la canzone che ha accompagnato lo spot Rai del Giro D’Italia. Sempre nel 2023 è uscito Il suo ultimo album di inediti, intitolato Dreams e anticipato dal singolo Vivido il tramonto. L’ingresso al concerto è riservato ai soci è gratuito ma con prenotazione obbligatoria inviando un messaggio Whatsapp al 337 1614795 oppure chiamando il numero verde 800 860065 dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 16.30.