Ecco un’altra "freelibrary" sul territorio della Rocca. Stavolta la mini biblioteca si trova in aperta campagna

Il territorio di San Miniato svela sempre sorprese. Che non sono sempre e soltanto legate alle sue antiche bellezze. Ci sono anche le iniziative dei cittadini che lo impreziosiscono. Camminando per i sentieri del nostro territorio, ci si può imbattere in uno scrigno pieno di libri. Dove? A Poggio a Isola, dove si trova "Libri in Vigna"", una valigia che custodisce volumi donati dalla biblioteca San Miniato, a disposizione di chiunque ami la lettura. Per ogni libro preso, sarebbe importante depositarne uno, in modo che lo scambio culturale non si fermi mai. Passeggiando e leggendo. "Grazie ad Alice Polidori per questa bella iniziativa, – scrive il simdaco Simone Giglioli . Evviva la nuova freelibrary di San Miniato. Questa è la seconda nata sul territorio, la prima si trova all’interno della Loggetta del Fondo a San Miniato". E non manca mai di attrarre la curiosità di chi arriva in città.