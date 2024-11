"E’ quasi Natale" Festa domenica a Capanne

MONTOPOLI

Torna a Capanne "È quasi Natale", manifestazione organizzata da Confcommercio Pisa e Centro commerciale naturale di Capanne con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa. Domenica 24 novembre a partire dalle 10,30 in piazza Vittorio Veneto che si trasformerà in un villaggio di Natale. Dalla mattina mercatino artigianale, consegna delle letterine dei bambini a Babbo Natale, nel pomeriggio spettacoli di magia, laboratorio creativo "L’Officina degli Elfi" e "Il Salottino delle Fiabe". Giri a cavallo e area food dove sarà possibile gustare il "Merendone".

"Un evento possibile grazie alla sinergia che ci vede protagonisti con il Centro commerciale naturale e l’amministrazione comunale – dice il presidente area vasta Confcommercio Alessandro Simonelli – Il Ccn di Capanne si conferma una realtà dinamica e in forte crescita, dove gli imprenditori si impegnano sacrificando tempo ed energie alla propria attività per creare eventi fondamentali per la promozione e la valorizzazione del territorio".

“Siamo contente di presentare l’evento ’È quasi Natale’ – le parole della vicesindaca Irene Cavallini e dell’assessora all’associazionismo Kendra Fiumanò – un appuntamento che dà il via a tutte le iniziative del calendario natalizio. Ci piace sottolineare il carattere inclusivo di questo evento grazie alla partecipazione anche di associazioni come Geniali, Abbracciami, le Amiche del Gomitolo e della compagnia teatrale No Grazie. Grazie al Ccn Capanne per tenere viva e vivace la frazione".

"Il successo dell’anno scorso ci ha spronato a fare sempre meglio e abbiamo organizzato con entusiasmo la seconda edizione che ci avvicina alle feste natalizie con tante novità, a partire dal forno artigianale per la cottura dei mattoni e dalla bubble house che accoglierà grandi e piccoli in uno scenografico igloo", anticipano Maurizio Di Gioia e Marilena Gambale, presidente e consigliera del Ccn di Capanne. "Il programma è la dimostrazione dell’impegno e della volontà del Ccn", ha aggiunto l’assessore al commercio Marzio Gabbanini, mentre Luca Favilli, responsabile territoriale di Confcommercio, evidenzia "la voglia di fare e lo spirito di squadra che caratterizza il Ccn".