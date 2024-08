Diversamente giovani. Nuovi progetti

Il progetto Diversamente - Giovani contro le discriminazioni, del quale Pontedera è partner, si arricchisce di un nuovo importante tassello. E’ infatti disponibile un nuovo sito internet https://www.icei.it/diversamente/ dove è possibile reperire tutte le informazioni su un progetto che affronta il tema della presenza di stereotipi, pregiudizi e fenomeni di discriminazione all’interno degli spazi e dei gruppi giovanili, promuovendo cambiamenti positivi per contribuire alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni attraverso una particolare metodologia promossa dal Consiglio d’Europa, chiamata anti-rumours.

Finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo il progetto ha una durata di 24 mesi, è portato avanti da un partenariato composto da 6 organizzazioni della società civile e 3 enti territoriali ed è attuato in 5 Comuni italiani aderenti alla Rete Città del Dialogo: Milano, Montesilvano, Pontedera, Reggio Emilia e Torino, coinvolgendo direttamente più di 300 giovani, 40 operatori e educatori in 13 centri giovanili.

I partner locali sono Arci Valdera e Comune di Pontedera, che direttamente e tramite le molte associazioni del territorio, ha messo in atto una serie di interventi rivolti o gestiti direttamente da giovani al fine di diffondere la cultura del contrasto alle discriminazioni e offrire servizi specifici rivolti a questa fascia di età.

Nello specifico, come si ricorda anche sul sito, a Pontedera è stato creato un nuovo doposcuola per gli studenti delle scuole medie in un quartiere ad alta concentrazione di diversità. Si è poi aperto uno spazio dedicato ai giovani, chiamato YouthLab, all’interno del Centro Poliedro, uno spazio in cui i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 18 anni possono passare il loro tempo e trovare o proporre attività.