Danneggia un’auto e aggredisce i carabinieri

Il vetro di una macchina in frantumi. E poco dopo la resistenza opposta ai carabinieri durante il controllo. E’ successo la notte scorsa quando i militari dell’Arma hanno segnalato in stato di libertà una persona alla procura di Pisa per resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è successo a Calcinaia quando i carabinieri sono intervenuti ricevuta la segnalazione di una persona che aveva infranto il vetro di un’autovettura. Raggiunto il posto nel centro cittadino, l’uomo è stato trovato nei pressi dell’auto danneggiata. Nel corso del controllo, appunto, il soggetto, in evidente stato di alterazione – si apprende – dovuto ad abuso di sostanze alcooliche, si è scagliato contro i militari opponendo una decisa resistenza. I carabinieri riuscivano nonostante tutto ad accompagnarlo in caserma, dove una volta effettuati gli atti dovuti lo hanno denunciato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.